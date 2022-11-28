Медведев об отцовстве: «Я действительно счастливый человек прямо сейчас, испытываю только хорошие эмоции»

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями от рождения ребенка. В октябре его жена Дарья родила дочку Алису.

«Я действительно счастливый человек прямо сейчас, испытываю только хорошие эмоции. Быть отцом – потрясающий опыт. Раньше мне многие говорили, что я пойму это только когда сам стану отцом. И теперь я правда понимаю. Это очень весело. Я так счастлив и благодарен своей жене».

Ну вот и все, это был худший сезон Медведева с 2018-го. Закончил серией из четырех поражений 🤷‍♂️

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