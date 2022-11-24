Чорич о победе в 1/4 финала Кубка Дэвиса: «Я не подавал на таком уровне, наверное, с Цинциннати. Естественно, что так играть намного легче»

26-я ракетка мира оценил свой уровень игры в четвертьфинале Кубка Дэвиса против Испании.

Чорич обыграл Роберто Баутисту-Агута – 6:4, 7:6(4). Хорватия вышла в полуфинал после двух одиночных матчей.

«Я очень, очень хорошо подавал. Я не подавал на таком уровне, наверное, с Цинциннати. Поэтому естественно, что так играть намного легче. Я могу немного расслабиться на подаче соперника, потому что я знаю, что, скорее всего, я удержу свою. Это сыграло свою роль. В целом я играл очень умно. Когда нужно было атаковать, я атаковал. Когда нужно было защищаться – защищался. Я менял ритм, что очень важно в матчах против него. Если честно, я был очень доволен своей игрой».

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