Медведев о настрое на матч с Джоковичем: «Сезон для меня точно окончен»
Даниил Медведев рассказал, будет ли у него настрой на матч с Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP. Россиянин уже потерял шансы на выход в плей-офф.
«Не знаю. Не знаю. Сезон для меня точно окончен.
У меня уже один раз был такой матч со Зверевым, и ты не понимаешь, за что играешь. Да, есть деньги, есть очки, но нет того азарта.
С другой стороны, это будет Новак, который сейчас в бешеной форме. Надеюсь, что смогу себя заставить посмотреть на это как на в какой-то степени подготовку к следующему сезону», – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.
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