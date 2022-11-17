Медведев о настрое на матч с Джоковичем: «Сезон для меня точно окончен»

рассказал, будет ли у него настрой на матч с на итоговом турнире . Россиянин уже потерял шансы на выход в плей-офф.

«Не знаю. Не знаю. Сезон для меня точно окончен.

У меня уже один раз был такой матч со Зверевым, и ты не понимаешь, за что играешь. Да, есть деньги, есть очки, но нет того азарта.

С другой стороны, это будет Новак, который сейчас в бешеной форме. Надеюсь, что смогу себя заставить посмотреть на это как на в какой-то степени подготовку к следующему сезону», – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Коллапс Медведева: отыграл 3 матчбола у Циципаса, подавал на победу – и внезапно развалился. Теперь не выйдет из группы итогового

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