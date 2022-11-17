Рублев и Циципас разыграют место в полуфинале итогового

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев потерял шансы на плей-офф итогового турнира ATP после того, как проиграл Стефаносу Циципасу во втором групповом матче – 3:6, 7:6(11), 6:7(1). Во втором сете он отыграл три матчбола, а в третьем не подал на победу при счете 5:4.

Из Красной группы уже вышел Новак Джокович, а второе место в пятницу разыграют Циципас и Андрей Рублев.

Во встречах на профессиональном уровне грек ведет 6:5, и он выиграл два последних матча.

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