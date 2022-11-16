Джокович по итогам итогового турнира первым в туре за карьеру заработает $160 млн призовых

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович по итогам ATP Finals станет первым игроком в туре, заработавшим 160 миллионов долларов призовых.

К началу турнира Джокович за карьеру заработал 159,9 млн долларов. Только за победу в первом туре группового этапа он получит $383 300.

На втором месте по призовым за карьеру Рафаэль Надаль ($131,7 млн), на третьем Роджер Федерер ($130,6 млн). Четвертый – Энди Маррей ($63,2 млн).

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