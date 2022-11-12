Надаль о том, может ли играть до 40 лет: «В 28-29 мне было очень трудно представить, что я буду играть в 36. Но вот играю»
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль ответил на вопрос, может ли он играть до 40 лет.
«Не знаю, я не могу предсказать будущее. Кажется, что это сложно. Но в то же время в 28-29 лет мне было очень трудно представить, что я буду играть в 36. Но вот играю – и занимаю высокую позицию в рейтинге, борюсь за титулы.
Никогда не знаешь, что может произойти. Все зависит от разных факторов – некоторые можно контролировать, а некоторые нельзя.
Я очень доволен тем, что со мной происходит в 36 с половиной лет. И я просто хочу продолжать и наслаждаться тем, что играю каждый год. Для меня это подарок».
Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии