Надаль о том, может ли играть до 40 лет: «В 28-29 мне было очень трудно представить, что я буду играть в 36. Но вот играю»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ответил на вопрос, может ли он играть до 40 лет.

«Не знаю, я не могу предсказать будущее. Кажется, что это сложно. Но в то же время в 28-29 лет мне было очень трудно представить, что я буду играть в 36. Но вот играю – и занимаю высокую позицию в рейтинге, борюсь за титулы.

Никогда не знаешь, что может произойти. Все зависит от разных факторов – некоторые можно контролировать, а некоторые нельзя.

Я очень доволен тем, что со мной происходит в 36 с половиной лет. И я просто хочу продолжать и наслаждаться тем, что играю каждый год. Для меня это подарок».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе