Джокович о Руне и Алькарасе: «Они похожи в физическом плане, но у Хольгера лучше бэкхенд, а у Карлоса – форхенд»

Новак Джокович рассказал о сходствах и отличиях Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.

«Карлос и Хольгер похожи в физическом плане. Они оба в очень хорошей физической форме. Они очень усердно тренируются, это целеустремленные ребята. Оба невероятно хорошо защищаются.

У Руне лучше бэкхенд, у Алькараса – форхенд. Но они это улучшают. Да и когда я говорю «не так хороши», это значит, что разница несущественная. У них отличные удары – и форхенд Руне, и бэкхенд Алькараса.

Для 19-летних они уже состоявшиеся игроки, и это весьма впечатляет. Также впечатляет их энергия на корте – целеустремленность, мотивация, желание преуспеть и умение оставаться психологически устойчивыми».

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