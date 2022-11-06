Остапенко о том, что играет в леопардовом принте: «В этом сезоне этот принт в тренде – я видела его у многих брендов»

прокомментировала то, что выступает в наряде с леопардовым принтом в последние месяцы. Ее спросили, чем он вдохновлен.

«Даже не знаю. Знаю только, что в этом сезоне этот принт в тренде – я видела его у многих брендов.

Я разрабатывала его с девочкой, которой принадлежит бренд. По-моему, они [леопардовые принты] в тренде, так что мне тоже был нужен такой наряд».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе