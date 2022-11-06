Джокович о Руне: «За ним будущее тенниса. Но надеюсь, что я отсрочу его первую победу на «Мастерсе»

прокомментировал финал «Мастерса» в Париже против 19-летнего .

«Я его довольно хорошо знаю, потому что мы тренировались на разных покрытиях. Он мне очень нравится. Очень приятный парень. Отличная семья, отличная команда. Он фантастически трудолюбив и заслуживает свой успех.

Я следил за ним последние три-четыре года, как он поднимался на «Челленджерах» – и вот теперь он пробился в топ-15. Нет никаких сомнений, что за ним будущее тенниса – вместе с Алькарасом и некоторыми другими ребятами. Но надеюсь, что я отсрочу его первую победу на «Мастерсе».

У нас отличные отношения, мы дружим за пределами корта. Но на корте мы, конечно, конкуренты. Мы с ним встречались только один раз – на . Там была отличная борьба, четыре сета. И с тех пор он очень прибавил, в этом нет сомнений.

Он в отличной физической форме. Он молод, так что ему нечего терять. Просто свободно бьет по мячу. В финале я этого и жду.

Я смотрел его матчи в Париже, и он очень впечатляет. Немного напоминает меня – надежный бэкхенд, очень хорошая оборона, очень хочет бороться, вкладывает сердце и ноги в каждый розыгрыш. Приятно такое видеть.

Я считаю, что он очень полезен для нашего спорта».

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