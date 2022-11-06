Джокович о победе над Циципасом на решающем тай-брейке: «Мне нужно показывать, что я еще не уступаю молодым, могу с ними бороться и выигрывать упорные матчи»

прокомментировал победу над в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:2, 3:6, 7:6.

«Да, было напряженно.

Я начал матч так же хорошо, как вчерашний четвертьфинал. Четко понимал, что мне нужно делать, и хорошо исполнял. Я был очень стабилен. Хорошо чувствовал каждый удар, и это позволяло мне контролировать матч.

В начале второго сета у меня были шансы, я пару раз вел 30:0 на его подаче, но он находил нужные удары, хорошие подачи. Он еще подключил трибуны, и ход матча изменился.

У меня был один плохой гейм, я проиграл подачу. А он почувствовал себя все более комфортно, уверенно, меньше ошибался. Мне было сложнее читать его подачу.

В третьем сете у меня опять же было много шансов. 4:4, у меня был брейк-пойнт, там длинный-длинный розыгрыш, я ошибся в относительно простом форхенде. Немного запыхался, не хватило энергии на удар.

Вообще в матче было много классных ударов, классного тенниса – и для болельщиков, и для нас. Мы вывели друг друга на предел возможностей. И я думаю, что было необходимо, чтобы матч закончился в самый последний момент, в последнем розыгрыше, потому что победить мог любой. Если бы он выиграл, это было бы заслуженно.

И я просто горжусь тем, что был частью такой потрясающей атмосферы. Сыграть с одним из лучших в мире на таком этапе для меня очень важно. На этом этапе моей карьеры для меня много значит, что я могу по-прежнему себя мотивировать и верю, что могу выигрывать такие матчи.

Ведь мне тоже нужно показывать, что я еще не уступаю молодым, еще могу с ними бороться и выигрывать такие упорные матчи».

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