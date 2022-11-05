Руне прервал 16-матчевую победную серию Оже-Альяссима. Датчанин прошел четырех игроков топ-10 за четыре дня
18-я ракетка мира Хольгер Руне обыграл Феликса Оже-Альяссима в полуфинале «Мастерса» в Париже (6:4, 6:2).
Руне и Оже-Альяссим встречались второй раз за шесть дней: в финале в Базеле победил канадец (6:3, 7:5).
Руне прервал 16-матчевую победную серию канадца, выигравшего три титула подряд.
19-летний датчанин впервые вышел в финал «Мастерса». За один турнир он обыграл трехкратного чемпиона «Больших шлемов» Стэна Вавринку и четырех соперников из топ-10: №10 Хуберта Хуркача, №9 Андрея Рублева, №1 Карлоса Алькараса и №8 Оже-Альяссима.
Теперь его баланс побед и поражений против соперников из первой десятки 8:6.
Завтра Руне поборется с Новаком Джоковичем или Стефаносом Циципасом.
По итогам турнира Руне гарантированно поднимется на лучшую в карьере 12-ю строчку рейтинга. Если он выиграет титул, то станет 10-м.
Оже-Альяссим тоже обновит рейтинговый рекорд и станет шестым.
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