Гарсия о матчболе против Касаткиной: «Меня зажимало. Я кричала все громче, а форхенд летел все короче»

прокомментировала выход в полуфинал итогового турнира . В решающем матче группового этапа она обыграла Дарью Касаткину – 4:6, 6:1, 7:6. Решающий тай-брейк француженка взяла со счетом 7-5.

«Я уже была очень рада, что попала на итоговый, а выходу из группы рада еще больше. А с учетом того, как сложился матч, все еще лучше.

Не знаю, раскрепостит ли это меня перед полуфиналом, но вообще это отличное достижение, которое доказывает, что сезон точно получился успешным. Я начала его очень далеко, а закончу в топ-8.

Еще это доказывает, что мой игровой стиль работает, и я должна и дальше двигаться в этом направлении».

Также Гарсия прокомментировала то, что после победы упала на корт.

«Я уже не могла ходить (улыбается). А еще нужно уметь использовать такие победы. Когда выкладываешься на полную, хочется немного насладиться победой. Это дает много эмоций и положительной энергии.

На матч-пойнте я старалась играть максимально агрессивно, но мне все больше зажимало, форхенд летел все короче. Я кричала все громче, а он летел все короче. Но все равно я старалась давить и при первой же возможности выйти к сетке. Получилось.

Это хорошее отражение всего матча».

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