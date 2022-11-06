Касаткина после вылета с итогового: «Конечно, сейчас я все ненавижу. Но объективно это был лучший сезон в карьере»

поделилась эмоциями после завершения выступления на итоговом турнире . В матче за полуфинал она проиграла – 6:4, 1:6, 6:7.

«Конечно, сейчас я все ненавижу (смех). Ужасно расстроена, делать ничего не хочется.

Но, конечно, нужно судить объективно. И понимать, что это был лучший сезон в моей карьере – особенно после всего, что случилось несколько лет назад.

Если бы в начале года вы мне сказали, что я буду тут сидеть, я бы, наверное, вам не поверила. Так что, конечно, это был отличный сезон. И да, я расстроена, но в то же время рада.

А завтра уже будет намного лучше. Я буду свежее, с более холодной головой и буду благодарна за все», – сказала россиянка.

В этом году Касаткина выиграла два титула и 41 матч, в том числе шесть раз победила соперниц из топ-10 (второй результат в туре после Иги Швентек). На «Ролан Гаррос» она впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

Кроме того, Касаткина поднялась на восьмую строчку рейтинга и обновила личный рекорд.

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