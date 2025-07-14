Мирра Андреева – самая молодая дебютантка топ-5 с ноября 2004-го
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга WTA с 2004 года.
Тогда после победы на итоговом в пятерке дебютировала 17-летняя Мария Шарапова.
Андреевой 18 лет и 76 дней, сегодня она впервые поднялась на пятую строчку.
Кто вдохновляет Мирру Андрееву? Шарапова, Федерер и другие легенды
Все говорят, что Мирра – новая Шарапова. Так ли это?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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