Руне о полуфинале против Оже-Альяссима: «Знаю, что произошло на прошлой неделе, многое могу сделать иначе. Я очень мотивирован»

прокомментировал матч с в четвертьфинале в Париже. Испанец снялся при счете 6:3, 6:6 в пользу датчанина.

«Это был отличный матч от начала и до конца. Очень жаль, что ему пришлось сняться. Ему очень не повезло. По-моему, мы оба здорово играли. Я был очень сосредоточен.

Прекрасная атмосфера, прекрасный теннис, и я рад, что прошел дальше.

Я очень горжусь тем, как сегодня подавал. Карлос – если не лучший, то один из лучших на приеме в мире. И он первая ракетка мира, так что в целом он лучший. Я очень доволен тем, как справился с давлением и игрой.

Я был очень агрессивен. Конечно, иногда я ошибался, но оно того стоило, потому что в важные моменты я был хорош».

В первом в карьере полуфинале «Мастерса» Руне, выигравший 17 из последних 19 матчей, встретится с , выигравшим последние 16.

«Он почти единственный, кому я в последние недели проигрывал (в финале турнира в Базеле на прошлой неделе – Sports.ru). Надеюсь, завтра все сложится иначе.

Я знаю, что произошло на прошлой неделе, я могу многому научиться и многое сделать иначе. Я очень мотивирован».

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