Руне прошел трех игроков топ-10 за три дня и впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

19-летний стал полуфиналистом «Мастерса» в Париже после того, как из-за травмы мышц живота снялся с их матча при счете 6:3, 6:6 в пользу датчанина.

Руне впервые обыграл действующую первую ракетку мира. В целом он прошел третьего игрока топ-10 за последние три дня – ранее он победил (10) и (9).

Всего у датчанина семь побед над топ-10 в сезоне и карьере.

Руне впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» и сыграет там с , которому на прошлой неделе уступил в финале в Базеле.

Руне выиграл 17 из последних 19 матчей, а у Оже-Альяссима сейчас серия из 16 побед подряд.

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