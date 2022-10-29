Итоговый турнир WTA. Пары. Кудерметова и Мертенс попали в одну группу с Остапенко и Киченок

Теги WTA Людмила Киченок Джессика Пегула WTA Finals Катерина Синякова Вероника Кудерметова Барбора Крейчикова Алена Остапенко Элиза Мертенс Кори Гауфф Теннис

Прошла жеребьевка парного итогового турнира WTA в Форт-Уорте. Группы в этом года названы в честь американских теннисисток – Розмари Казальс и Пэм Шрайвер.

В Группу Розмари Казальс попали: Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (1), Джессика Пегула и Коко Гауфф (4), Ифань Сюй и Чжаосюань Ян (6), а также Дезире Кравчик и Деми Шуурс (8).

В Группу Пэм Шрайвер вошли: Габриэла Дабровски и Гильяна Олмос (2), Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс (3), Людмила Киченок и Алена Остапенко (5), а также Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя (7).

Матчи начнутся в понедельник.

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