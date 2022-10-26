Стэн Вавринка: «Играть в Базеле всегда было сложно, потому что я волнуюсь, когда выхожу на этот корт: хочется показать свой максимум»
Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка прокомментировал победу над №3 Каспером Руудом в первом круге в Базеле (6:4, 6:4).
«Это особенный турнир. Меня переполняют эмоции от возвращения в Базель. Швейцарские болельщики всегда потрясающе меня принимали. Играть здесь всегда было сложно, потому что я волнуюсь, когда выхожу на этот корт: всегда хочется показать свой максимум.
Потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться и лучше почувствовать себя на корте, но я показал отличный уровень и очень этим доволен.
Вот одна из главных причин, почему я продолжаю играть. Конечно, я становлюсь старше, в последние два года мне приходилось много бороться с травмами. Вернуться после операции было нелегко.
Я изо всех сил старался снова набрать форму. Поэтому, конечно, для меня особая возможность так выступить здесь, в Швейцарии, и я надеюсь, что смогу и дальше хорошо играть».
Теперь Вавринка встретится с Брэндоном Накашимой.
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