Чемпион ATP Finals-2022 заработает в два раза больше, чем в прошлом году
Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире ATP в Турине, который стартует 13 ноября.
Общий призовой фонд составил 14,75 млн долларов, что на 103% больше, чем в прошлом году.
В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $383 300.
|Стадия
|Призовые-2022
|Призовые-2021
|Призовые-2020
|Игрок, проигравший все матчи в группе
|320 000
|173 000
|153 000
|1/2 финала*
|1 070 000
|692 000
|612 000
|Финал*
|2 200 400
|1 222 000
|1 014 000
|Титул*
|4 740 300
|2 316 000
|1 564 000
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии