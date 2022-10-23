Чемпион ATP Finals-2022 заработает в два раза больше, чем в прошлом году

Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире ATP в Турине, который стартует 13 ноября.

Общий призовой фонд составил 14,75 млн долларов, что на 103% больше, чем в прошлом году.

В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $383 300.

Стадия Призовые-2022 Призовые-2021 Призовые-2020 Игрок, проигравший все матчи в группе 320 000 173 000 153 000 1/2 финала* 1 070 000 692 000 612 000 Финал* 2 200 400 1 222 000 1 014 000 Титул* 4 740 300 2 316 000 1 564 000

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