Берреттини о корте в Неаполе: «Нам сказали быть поосторожнее на стороне, которая у моря»

рассказал о тренировке на втором игровом корте в Неаполе, который постелили сегодня. Берреттини там играл с .

«Мы проверили корт. Нам сказали быть поосторожнее на стороне, которая у моря. Там что там мы держались поближе к линии.

Корт мне показался устойчивым, хорошим и довольно медленным, как я и ожидал».

В Неаполе перенесли матч, потому что корт стал слишком влажным из-за морского воздуха

Рамос пожаловался на состояние корта в Неаполе. Он остановил игру и показал судье места, где мяч не прыгает

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