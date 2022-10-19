Берреттини о корте в Неаполе: «Нам сказали быть поосторожнее на стороне, которая у моря»
Маттео Берреттини рассказал о тренировке на втором игровом корте в Неаполе, который постелили сегодня. Берреттини там играл с Лоренцо Музетти.
«Мы проверили корт. Нам сказали быть поосторожнее на стороне, которая у моря. Там что там мы держались поближе к линии.
Корт мне показался устойчивым, хорошим и довольно медленным, как я и ожидал».
В Неаполе перенесли матч, потому что корт стал слишком влажным из-за морского воздуха
Рамос пожаловался на состояние корта в Неаполе. Он остановил игру и показал судье места, где мяч не прыгает
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