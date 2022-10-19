Касаткина о борьбе за итоговый турнир: «У меня впервые есть возможность именно выступить, а не побыть запасной, так что напряжение большое»

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала борьбу за место на итоговом турнире. Сегодня она вышла в третий круг в Гвадалахаре и пока что попадает на .

«Как бы я ни старалась отбросить мысль об итоговом, обмануть себя, у меня не получается. Мне нужно просто принять это давление и бороться с ним так, как я умею.

У меня впервые есть возможность именно выступить, а не побыть запасной, так что напряжение большое. Но я довольна тем, что показываю на корте.

Положение у меня неплохое. А после этого матча стало еще лучше. Поэтому он был очень важен, и теперь я чувствую, будто сняла тяжелый рюкзак.

Если бы в конце 2019-го мне сказали, что через три года я буду испытывать давление из-за борьбы за место на итоговом, я бы не поверила. Так что хорошо столкнуться с такой проблемой».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе