Блинкова о выходе в первый финал WTA: «Даже не могу описать свои чувства»

прокомментировала выход в финал в Клуж-Напоке после победы над Анастасией Потаповой (5:7, 6:4, 6:4). Россиянка на этой неделе прошла квалификацию и впервые вышла в финал .

«Матч был очень сложным, я играла с отличной соперницей, и победа была очень психологической. Я старалась держаться психологически, оставаться максимально агрессивной и смелой. Это помогло мне победить.

Я даже не могу описать свои чувства. Но я так рада, что задержалась в Клуже до самого конца. Мне здесь очень нравится».

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