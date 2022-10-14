Берреттини взял wild card в Неаполь
16-я ракетка мира Маттео Берреттини на следующей неделе выступит на турнире в Неаполе. Он взял wild card в основную сетку.
На этой неделе итальянец проиграл №80 Роберто Карбаллесу Баэне в первом матче во Флоренции.
На данный момент Берреттини идет 15-м в чемпионской гонке ATP, которая определит участников итогового турнира ATP в Турине. В прошлом году он туда отобрался, но снялся по ходу первого матча из-за травмы мышц живота.
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