Берреттини взял wild card в Неаполь

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16-я ракетка мира Маттео Берреттини на следующей неделе выступит на турнире в Неаполе. Он взял wild card в основную сетку.

На этой неделе итальянец проиграл №80 Роберто Карбаллесу Баэне в первом матче во Флоренции.

На данный момент Берреттини идет 15-м в чемпионской гонке ATP, которая определит участников итогового турнира ATP в Турине. В прошлом году он туда отобрался, но снялся по ходу первого матча из-за травмы мышц живота.

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