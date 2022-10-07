Astana Open: Андрей Рублев — Стефанос Циципас прямая трансляция
Россиянин Андрей Рублев и греческий теннисист Стефанос Циципас вышли в полуфинал турнира АТР 500 Astana Open 2022, где 8 октября на корте Национального теннисного центр Beeline Arena будут бороться за выход в решающий поединок. Начало матча в 13:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.
Первая половина сезона выдалась для Андрея Рублева куда удачнее второй. Он одержал победы на трех мастерсах, причем в апреле в Белграде смог обыграть в финале хозяина корта Новака Джоковича. С июля все пошло гораздо хуже, а на US Open россиянин остановился в четвертьфинале. Данная стадия пока так и остается для него непреодолимой на турнирах Большого шлема. В Астане на пути к полуфиналу Рублев довольно уверенно прошел всех своих соперников, сначала он обыграл серба Ласло Дьере, во втором круге китайца Чжичжэнь Чжана и в четвертьфинале взял верх над французом Адрианом Маннарино. Причем если судить по счету, то чем дальше, тем девятой ракетке мира было легче. Маннарино он обыграл со счетом 6 : 1, 6 : 2.
Стефанос Циципас затратил чуть больше усилий для выхода в полуфинал, и этот фактор может там сказаться. Греческий теннисист хвалит своего предстоящего соперника за быстрый теннис и косвенно подтверждает его преимущество на кортах в закрытом помещении. В Астане в первом круге Стефанос без особого труда переиграл хозяина корта Михаила Кукушкина, а вот затем пришлось сложнее. С 19-летним итальянцем Нарди Лукой выдался затяжной поединок, в обоих сетах приходилось играть тай-брейки, где сказывался опыт Циципаса. В четвертьфинале грек оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача в двух сетах.
Мало кому в нынешнем туре приходилось так часто встречаться друг с другом, сколько это делали Рублев и Циципас. Обоим спортсменам по 24 года, счет личных встреч 6 – 5 в пользу Стефаноса, при этом на грунте со счетом 4 – 3 ведет россиянин. Грек более титулованный и больше у него призовых, но мы помним, что за всю карьеру Рублев чаще травмировался. Примерно одинаковые коэффициенты на победу обоих у букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на выигрыш Рублева коэффициент 1,96, на успех Циципаса — 1,82.
Комментарии