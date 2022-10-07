Astana Open: Андрей Рублев — Стефанос Циципас прямая трансляция

Россиянин Андрей Рублев и греческий теннисист Стефанос Циципас вышли в полуфинал турнира АТР 500 Astana Open 2022, где 8 октября на корте Национального теннисного центр Beeline Arena будут бороться за выход в решающий поединок. Начало матча в 13:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.

Где смотреть Astana Open 2022

Первая половина сезона выдалась для Андрея Рублева куда удачнее второй. Он одержал победы на трех мастерсах, причем в апреле в Белграде смог обыграть в финале хозяина корта Новака Джоковича. С июля все пошло гораздо хуже, а на US Open россиянин остановился в четвертьфинале. Данная стадия пока так и остается для него непреодолимой на турнирах Большого шлема. В Астане на пути к полуфиналу Рублев довольно уверенно прошел всех своих соперников, сначала он обыграл серба Ласло Дьере, во втором круге китайца Чжичжэнь Чжана и в четвертьфинале взял верх над французом Адрианом Маннарино. Причем если судить по счету, то чем дальше, тем девятой ракетке мира было легче. Маннарино он обыграл со счетом 6 : 1, 6 : 2.

Стефанос Циципас затратил чуть больше усилий для выхода в полуфинал, и этот фактор может там сказаться. Греческий теннисист хвалит своего предстоящего соперника за быстрый теннис и косвенно подтверждает его преимущество на кортах в закрытом помещении. В Астане в первом круге Стефанос без особого труда переиграл хозяина корта Михаила Кукушкина, а вот затем пришлось сложнее. С 19-летним итальянцем Нарди Лукой выдался затяжной поединок, в обоих сетах приходилось играть тай-брейки, где сказывался опыт Циципаса. В четвертьфинале грек оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача в двух сетах.

Мало кому в нынешнем туре приходилось так часто встречаться друг с другом, сколько это делали Рублев и Циципас. Обоим спортсменам по 24 года, счет личных встреч 6 – 5 в пользу Стефаноса, при этом на грунте со счетом 4 – 3 ведет россиянин. Грек более титулованный и больше у него призовых, но мы помним, что за всю карьеру Рублев чаще травмировался. Примерно одинаковые коэффициенты на победу обоих у букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на выигрыш Рублева коэффициент 1,96, на успех Циципаса — 1,82.

Рублев — Циципас прогноз на полуфинал Astana Open 2022