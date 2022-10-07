Рублев — Циципас прогноз на полуфинал Astana Open 2022

Российский теннисист Андрей Рублев на турнире серии АТР 500 Astana Open в столице Казахстана за выход в решающий матч поспорит со Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 8 октября в Национальном теннисном центре Beeline Arena, начало в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть Astana Open 2022

Андрей Рублев все никак не может избавиться от своеобразного проклятия четвертьфиналов на турнирах Большого шлема, и это его чрезвычайно расстраивает, что мы и видели на последнем US Open. Гораздо лучше дела на этой стадии у него обстоят на мастерсах. Вот и в Казахстане он легко преодолел барьер ¼ финала, где без особого труда справился с французом Адрианом Маннарино 6 : 1, 6 : 2. Также в двух партиях Андрей победил в первом и во втором кругах Astana Open сначала серба Ласло Дьере, а затем китайца Чжичжэнь Чжана. Его оппоненту по полуфинальному матчу Стефаносу Циципасу несколько раз на турнире пришлось играть тай-брейки. Так было в четвертьфинале против поляка Хуберта Хуркача и во втором круге против юного и малоизвестного итальянца Нарди Луки. Причем в этом матче оба сета заканчивались на тай-брейке. В первом матче на турнире Циципас легко разобрался с хозяином корта Михаилом Кукушкиным в двух сетах.

покрытие корта — хард в помещении

рейтинг ATP Рублева — 9

победы/поражения Рублева в 2022 году — 43/15

победы/поражения Рублева на харде в помещении — 10/1

рейтинг ATP Циципаса — 6

победы/поражения Циципаса в 2022 году — 51/18

победы Циципаса на харде в помещении — 8/3

Факты и статистика перед матчем Рублев — Циципас

В последнее время россиянин довольно удачно играет с соперниками выше себя рейтингом. В трех из пяти последних таких поединках он одержал победу. В свою очередь Циципасу хорошо удаются полуфинальные матчи. В пяти из них, состоявшихся в последних турнирах, он одержал четыре победы.

Статистика личных встреч Рублев — Циципас

Спортсмены очень хорошо знают друг друга. Они ровесники, и начали встречаться еще на юниорских турнирах. На взрослом уровне они провели одиннадцать матчей, и небольшое преимущество в них на стороне Стефаноса: шесть побед против пяти у Рублева. Семь встреч они провели на харде, и тут уже лидирует Андрей: четыре победы против трех.

Прогноз на матч Рублев — Циципас

Поединок будет очень непредсказуемым, и на него могут повлиять различные мелкие факторы. Соперники находятся в одинаково хорошей форме, затратили примерно одинаковое количество сил на турнире, по мастерству они тоже равны. Нам предстоит увидеть борьбу характеров. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты: победа Рублева — 1,96, победа Циципаса — 1,82.

Наш прогноз: если букмекеры отдают небольшое преимущество греку, то мы предположим, что Андрей сможет доказать на корте обратное. Ждем затяжной поединок, где в трех сетах россиянин победит и выйдет в финал.

Astana Open: Андрей Рублев — Стефанос Циципас прямая трансляция