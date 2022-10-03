Алькарас о победе на US Open и №1: «Честно говоря, чувствую себя так же, как раньше»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в Астане перед стартом на первом личном турнире после победы на US Open поделился впечатлениями от достижений.

«Я пока что не особо успел понять, чего добился на US Open. Честно говоря, чувствую себя так же, как раньше. Я все тот же парень. Конечно, потрясающе выиграть US Open и стать №1 в мире, но я ощущаю себя так же. В теннисе же каждую неделю новый турнир, так что нужно сохранять концентрацию и продолжать работать.

В начале сезона моей целью было попасть в топ-15. Сейчас я №1, и до конца года еще есть турниры. Моя цель – показать на них себя с лучшей стороны. Я никогда не думал, что стану №1 так быстро».

Также 19-летний Алькарас поделился впечатлениями от встречи с королем Испании две недели назад.

«Было невероятно. Все хотят встретиться с королем. Попасть туда, увидеть, сколько там людей работает, как это все выглядит. Сильные впечатления. У меня было ощущение, что я в кино».

В первом круге Astana Open Алькарас завтра сыграет с Давидом Гоффеном (LL).

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Карлос Алькарас – новый гигант мужского тенниса. Рассказываем, откуда он взялся

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