Нисикори снялся с турнира в Токио и отложил возвращение в тур

Бывшая четвертая ракетка мира Кеи Нисикори не выступит в Токио.

Несколько недель назад японец взял wild card на домашний турнир, но теперь отказался от нее, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее он уже отказался от приглашений в Атланту, Вашингтон и Уинстон-Сейлем. Теперь он планирует возвращение на «Челленджере» в Фэрфилде, который начнется 10 октября.

Напомним, в январе Нисикори перенес операцию на бедре. Он не играл с прошлогоднего «Мастерса» в Индиан-Уэллс, перенесенного на октябрь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе