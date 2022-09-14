Тарпищев о проведении Кубка Кремля: «Он пройдет в новом формате. Мы хотим сделать для людей праздник»

Теги Надежда Петрова Анастасия Мыскина Мария Кириленко Елена Веснина Николай Давыденко Игорь Куницын Шамиль Тарпищев ATP Евгений Кафельников Екатерина Макарова ВТБ Кубок Кремля Теннис

Кубок Кремля-2022 пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 23 октября, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте ATP и WTA исключили московский турнир из своих календарей на сезон-2022.

«Теннисная история переживала разные времена, поэтому мы решили, что должны провести наш флагманский турнир «ВТБ Кубок Кремля», несмотря ни на что.

Он пройдет в новом формате, но мы хотим сделать для людей праздник и показать, что такое теннисная семья. Поэтому уверены, что это будет зрелищное событие осени с хорошей развлекательной программой, выступлением звезд нашей эстрады и увлекательными теннисными сюжетами на корте», – сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС.

Кубок Кремля в этом году пройдет в четырех категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители». В соревнованиях примут участие чемпионы разных лет – Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.

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