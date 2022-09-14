Тарпищев о проведении Кубка Кремля: «Он пройдет в новом формате. Мы хотим сделать для людей праздник»

Кубок Кремля-2022 пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 23 октября, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте ATP и WTA исключили московский турнир из своих календарей на сезон-2022.

«Теннисная история переживала разные времена, поэтому мы решили, что должны провести наш флагманский турнир «ВТБ Кубок Кремля», несмотря ни на что.

Он пройдет в новом формате, но мы хотим сделать для людей праздник и показать, что такое теннисная семья. Поэтому уверены, что это будет зрелищное событие осени с хорошей развлекательной программой, выступлением звезд нашей эстрады и увлекательными теннисными сюжетами на корте», – сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС.

Кубок Кремля в этом году пройдет в четырех категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители». В соревнованиях примут участие чемпионы разных лет – Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.

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