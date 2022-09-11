Швентек на пресс-конференции US Open нашла в трофее тирамису

Первая ракетка мира на чемпионской пресс-конференции нашла в трофее тирамису. После последнего вопроса ее попросили открыть крышку.

Модератор: «Мне сказали, что если открыть трофей, там может что-то лежать».

ИШ: «Боже мой, вы что, шутите? Ого, кто это сделал? Так приятно. Я попробую».

Крис Видмайер, руководитель USTA по корпоративным коммуникациям: «Мы заметили, что вы всегда открываете трофей. В этот раз нам хотелось, чтобы вы что-нибудь нашли. Это от US Open».

ИШ: «Спасибо. Я очень ценю. Тем более, что мне было нечего поесть».

Ранее трехкратная чемпионка «Больших шлемов» упоминала, что тирамису – ее любимый десерт.

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