Швентек – 10-я в списке самых молодых чемпионок US Open

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Первая ракетка мира Ига Швентек стала 10-й в списке самых молодых чемпионок US Open.

Швентек выиграла турнир в 21 год 103 дня.

Младше нее были:

Швентек взяла третий «Большой шлем» в карьере. У нее два титула на «Ролан Гаррос» – в 2020-м и 2022-м.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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