Швентек – 10-я в списке самых молодых чемпионок US Open

Первая ракетка мира Ига Швентек стала 10-й в списке самых молодых чемпионок US Open.
Швентек выиграла турнир в 21 год 103 дня.
Младше нее были:
- Жюстин Энен – 21 год 98 дней;
- Винус Уильмс – 21 год 84 дня;
- Серена Уильямс – 20 лет 347 дней;
- Наоми Осака – 20 лет 328 дней;
- Винус Уильямс – 20 лет 85 дней;
- Мария Шарапова – 19 лет 143 дня;
- Бьянка Андрееску – 19 лет 83 дня;
- Светлана Кузнецова – 19 лет 76 дней;
- Эмма Радукану – 18 лет 302 дня.
Швентек взяла третий «Большой шлем» в карьере. У нее два титула на «Ролан Гаррос» – в 2020-м и 2022-м.
Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах