Швентек – 10-я в списке самых молодых чемпионок US Open

Первая ракетка мира стала 10-й в списке самых молодых чемпионок .

Швентек выиграла турнир в 21 год 103 дня.

Младше нее были:

– 21 год 98 дней;

Винус Уильмс – 21 год 84 дня;

– 20 лет 347 дней;

– 20 лет 328 дней;

Винус Уильямс – 20 лет 85 дней;

– 19 лет 143 дня;

– 19 лет 83 дня;

– 19 лет 76 дней;

– 18 лет 302 дня.

Швентек взяла третий «Большой шлем» в карьере. У нее два титула на «Ролан Гаррос» – в 2020-м и 2022-м.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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