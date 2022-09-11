Ига Швентек: «Горжусь, что в важные моменты не разваливаюсь психологически. И что у меня гораздо больше вариантов на корте, чем было раньше»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» ответила, чем больше всего гордится. В субботу в финале US Open Она обыграла Онс Жабер (6:2, 7:6).

– Главным образом я горжусь, что в такие важные моменты не разваливаюсь психологически. После матчей, даже если проигрываю, я ни о чем не жалею, потому что знаю, что выкладываюсь на 100%.

Горжусь, что у меня гораздо больше решений и вариантов на корте, чем было раньше. И в плане тенниса, и в плане психологии. Я неплохо использую эти навыки. Я очень этим горжусь, потому что знаю, каково это – остаться на корте без идей, без возможности что-то поменять, чтобы заиграть лучше.

Я уже давно не оказывалась в такой ситуации. Это здорово и показывает, что я действительно прогрессирую.

– Чего вы ждете от будущего?

– Не знаю. Пока мне нужно привыкнуть к тому, что происходит сейчас. Посмотрю, как буду реагировать. Победа на отличается от победы на «Шлеме» в Европе или в Австралии, потому что я не знаю, как она повлияет на популярность и повлияет ли вообще.

Сейчас я просто наблюдаю и учусь. Про будущее я знаю, что мне еще во многом предстоит прибавить. Я этому рада, потому что, возможно, будет легче играть матчи.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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