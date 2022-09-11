Швентек на чемпионской пресс-конференции US Open: «Рада, что не начала слишком сильно плакать, поэтому сейчас нормально выгляжу»

Чемпионка US Open Ига Швентек рассказала, как приспособилась к условиям на американской серии турниров. В частности она критиковала женские мячи.

– О чем вы думали, когда упали на корт после матча? Теперь вам больше нравятся эти мячи?

– Сложный вопрос (улыбается).

Не знаю, если честно. Мне кажется, что я могу приспособиться ко всему. Сейчас я это чувствую. Конечно, мне нужно было больше времени. Поэтому, наверное, в Торонто и Цинциннати не получилось.

Но когда я лежала на корте после последнего розыгрыша, я испытала какое-то облегчение, что не дошло до третьего сета, в плане нагрузки, напряжения. Я знаю, что играла и более напряженные матчи, но все же финал – это другие ощущения. Это трудно для организма. Я испытала облегчение, что все закончилось во втором сете.

Столько эмоций, с которыми нужно справиться. Рада, что не начала слишком сильно плакать, поэтому сейчас нормально выгляжу. Не идеально, но...

– Вы уже сказали, что вам понадобилось время в Цинциннати, Торонто, где у вас, возможно, были трудности, немного говорили о мячах. Что произошло в этот период и помогло вам оказаться там, где вы сегодня?

– Конечно, изменилась погода, потому что во второй половине турнира было не так жарко. Это пошло на пользу. Но я на это никак не влияю.

Да, как и в начале серии, мне пришлось внести некоторые технические коррективы. Иногда на корте приходится думать о многих вещах. Мне не всегда это удавалось, поэтому я допускала много ошибок.

Но потом я смирилась, что могу делать такие ошибки. Здесь не так, как на медленном покрытии, где я могу выстроить розыгрыш, а потом спокойно его закончить. Здесь точно больше риска и меньше контроля. Так что я смирилась.

Под конец мне уже не нужно было думать об этих технических моментах, потому что я здесь четыре недели, так что чувствовала себя естественнее и больше полагалась на интуицию. Вот что позволило мне играть свободнее.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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