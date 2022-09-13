Де Минаур о том, что после поражения на US Open поехал на Кубок Дэвиса: «Как только прилетел, сразу начал готовиться. Это сработало: я забыл о Нью-Йорке»

Австралиец Алекс де Минаур рассказал, как помог ему справиться с вылетом с . В третьем круге он уступил (1:6, 1:6, 6:3, 6:7).

Сегодня де Минаур обыграл (6:2, 6:2). В итоге Австралия разгромила Бельгию – 3:0.

«Если бы это был любой другой турнир, думаю, мне понадобилось бы больше времени, чтобы забыть о том, что произошло в Нью-Йорке, но в этом и заключается прелесть командной работы.

У нас пять игроков, которые друг друга поддерживают и постоянно подбадривают. С нами огромная команда отличных тренеров.

Как только я прилетел, сразу начал готовиться. Это сработало: я забыл о Нью-Йорке и сосредоточился на этом матче. Мне удалось показать отличный теннис, и я очень доволен».

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