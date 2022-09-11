Зверев о возвращении на корт в Кубке Дэвиса: «Если бы это был любой другой турнир, я бы, наверное, дал себе больше времени на восстановление»

Вторая ракетка мира прокомментировал возвращение на корт. На следующей неделе он выступит на Кубке Дэвиса, и это будет первый турнир после разрыва связок на «Ролан Гаррос».

«Если бы это был любой другой турнир, я бы, наверное, дал себе больше времени на восстановление. Но я хочу помочь команде.

Я принял эту травму, потому что получил ее на корте, играя с на . Если бы я получил ее по глупости, на лыжах или сноуборде, то все могло быть иначе. Но все случилось, когда я играл в теннис, так что мне было легче смириться.

Конечно, мне не терпится вернуться на корт и хочется выступить за Германию в Гамбурге».

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