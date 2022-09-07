Хачанов о том, как на его настрой на US Open повлиял вылет Надаля: «Если честно, никак»

Теги Рафаэль Надаль US Open ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов рассказал, как на его настрой на US Open повлияло поражение Рафаэля Надаля. Его спросили, почувствовал ли он, что с его пути исчезло препятствие.

«Если честно, нет. Рафа был в другой половине сетки. Чтобы до него дойти, мне нужно было выиграть все матчи. А это длинный путь.

Но после его вылета все, наверное, увидели, что у них есть шанс взять трофей. Я бы сказал, что это даже заставило всех прибавить».

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