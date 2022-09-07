Хачанов о том, как на его настрой на US Open повлиял вылет Надаля: «Если честно, никак»

Карен Хачанов рассказал, как на его настрой на US Open повлияло поражение Рафаэля Надаля. Его спросили, почувствовал ли он, что с его пути исчезло препятствие.
«Если честно, нет. Рафа был в другой половине сетки. Чтобы до него дойти, мне нужно было выиграть все матчи. А это длинный путь.
Но после его вылета все, наверное, увидели, что у них есть шанс взять трофей. Я бы сказал, что это даже заставило всех прибавить».
Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал
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