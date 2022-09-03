Алькарас 4-й раз за 8 «Шлемов» вышел во вторую неделю и стал единоличным лидером сезона по победам

Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге US Open обыграл Дженсона Бруксби – 6:3, 6:3, 6:3. В третьем сете он отыграл двойной брейк.
19-летний Алькарас восьмой раз играет в основной сетке «Большого шлема» и четвертый раз вышел во вторую неделю. На US Open он в прошлом году играл в четвертьфинале.
Победа над Бруксби стала для испанца 47-й в этом сезоне. Он стал единоличным лидером тура по этому показателю.
В четвертом круге он встретится с Марином Чиличем или Дэном Эвансом.
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