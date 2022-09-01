Гауфф выполнила третью по скорости подачу в истории женского тенниса

18-летняя вышла в третий круг , обыграв Елену Габриэлу Рузе – 6:2, 7:6.

По ходу матча она выполнила подачу со скоростью 206 км/ч (128 миль в час). Это третья по скорости подача в истории женского тенниса.

У трех теннисисток официально зафиксированы подачи со скоростью 207,6 км/ч (129 миль в час): (US Open-2007), Алисия Паркс (US Open-2021) и (Цинциннати-2018).

А в 2014-м в Стэнфорде Сабин Лисицки установила рекорд, подав со скоростью 210 км/ч (131 миля в час).

«Не знаю, как так получилось. У меня не было ощущения, что я так уж сильно подала. Иногда ты пытаешься подать посильнее, и мяч летит быстро. Но этот не должен был лететь так быстро», – прокомментировала подачу Гауфф.

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