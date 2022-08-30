Мугуруса о провалах этого сезона: «Испытываю последствия многих лет в туре. Стараюсь переживать это с улыбкой»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала спад в этом сезоне. Прошлый год она закончила победой на итоговом турнире, а в этом проиграла 14 матчей из 24.

В первом круге она прошла – 6:3, 7:6.

«Я довольна матчем. Я не считаю победы данностью – особенно в этом сезоне. В этом году у меня их не очень много. Поэтому я очень рада, что прошла первый круг на US Open.

Я очень много тренировалась. Поскольку я провожу не очень много матчей, я много тренируюсь. И я была готова бороться за то, чтобы войти в турнир.

В этом году мне тяжело. Поскольку я хорошо закончила предыдущий, все, включая меня, считали, что я хорошо проведу этот.

Но в итоге случился спад – иногда игровой, иногда ментальный, иногда просто не хватает энергии.

В этом году я испытываю последствия многих лет в туре. Стараюсь переживать это с улыбкой и помнить, что у меня были прекрасные сезоны. Этот, возможно, не лучший, но я продолжаю бороться».

Во втором круге Мугуруса сыграет с 17-летней Линдой Фрухвиртовой.

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