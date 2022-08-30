Контавейт о втором круге US Open против Серены: «Наверное, это один из немногих матчей этого года, в котором я не буду чувствовать давление»

Вторая ракетка мира прокомментировала, что сыграет с во втором круге .

– Я очень рада, болела за нее сегодня. Никогда против нее не играла, то есть это последний шанс. Лучше поздно, чем никогда (улыбается).

Но да, я очень рада. Атмосфера будет потрясающей, с нетерпением жду. Наверное, это один из немногих матчей этого года, в котором я не буду чувствовать давление. Я просто буду получать удовольствие и играть настолько хорошо, насколько смогу в этот день.

– Вы вторая сеяная и сыграете с Сереной, скорее всего, вечером на стадионе Артура Эша. Выйдете на корт с мыслью, что вы андердог?

– Однозначно. Буду с полной отдачей бороться за каждое очко. Хочу насладиться атмосферой матча против величайшего игрока в истории. Думаю, это прекрасная возможность. Я очень рада, с нетерпением жду.

– Какие ожидания от матча с точки зрения тенниса?

– Она очень мощно бьет по мячу и может направить его куда угодно. Я должна быть готова к очень сильным ударам, к мощной подаче. Играть стабильно, очень упорно бороться. Думаю, с таким настроем и выйду на корт.

– У вас есть любимое воспоминание о Серене?

– Я помню, как она всегда боролась, сжимала кулаки, всегда была такой заряженной на корте, что, по-моему, здорово. Матчи такие упорные. Она всегда включена в игру. Всегда борется и выкладывается на 100%.

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