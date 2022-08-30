Серена никогда не проигрывала в первом круге US Open. Она участвует 21-й раз и теперь встретится с №2 Контавейт

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс в первом круге US Open обыграла №80 в мире Данку Ковинич – 6:3, 6:3.
Уильямс никогда не проигрывала в первом круге в Нью-Йорке. В этом году шестикратная чемпионка выступает на US Open 21-й раз. Ее худший результат – третий круг в 1998-м. А вообще она всего трижды не доходила в Нью-Йорке до четвертьфинала.
В целом Уильямс проводит 81-й «Большой шлем», и она всего трижды проигрывала в первом круге («Ролан Гаррос»-2012, «Уимблдон»-2021 и 2022).
Во втором круге US Open Серена – возможно, проводящая последний турнир в карьере – сыграет со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.
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