Серена никогда не проигрывала в первом круге US Open. Она участвует 21-й раз и теперь встретится с №2 Контавейт

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в первом круге US Open обыграла №80 в мире – 6:3, 6:3.

Уильямс никогда не проигрывала в первом круге в Нью-Йорке. В этом году шестикратная чемпионка выступает на US Open 21-й раз. Ее худший результат – третий круг в 1998-м. А вообще она всего трижды не доходила в Нью-Йорке до четвертьфинала.

В целом Уильямс проводит 81-й «Большой шлем», и она всего трижды проигрывала в первом круге ( -2012, -2021 и 2022).

Во втором круге US Open Серена – возможно, проводящая последний турнир в карьере – сыграет со второй ракеткой мира .

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