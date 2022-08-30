Медведев о том, чему его научила ситуация на Украине: «Как важно смотреть на каждого человека отдельно»

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Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, какие выводы сделал за полгода после 24 февраля.

«Как важно смотреть на каждого человека отдельно.  Не знаю, как это объяснить.

Например, у меня много друзей из разных стран со всего мира. И когда все началось, некоторые могли бы от меня отвернуться, потому что я русский.

Но мои хорошие друзья знают, кто я такой. Я все равно Даниил Медведев, все равно играю в теннис. И мне кажется, что в жизни я достаточно добрый. Хотя, может быть, не все так считают.

Мои друзья это знают, и ситуация на Украине это не изменила.

То же самое с украинцами – есть много хороших украинцев, но есть и некоторые плохие. Много хороших русских, но есть и некоторые плохие.

И я понял, как важно оценивать каждого человека индивидуально. Не знаю, как это лучше объяснить».

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