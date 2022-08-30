Медведев о том, чему его научила ситуация на Украине: «Как важно смотреть на каждого человека отдельно»

Первая ракетка мира рассказал, какие выводы сделал за полгода после 24 февраля.

«Как важно смотреть на каждого человека отдельно. Не знаю, как это объяснить.

Например, у меня много друзей из разных стран со всего мира. И когда все началось, некоторые могли бы от меня отвернуться, потому что я русский.

Но мои хорошие друзья знают, кто я такой. Я все равно Даниил Медведев, все равно играю в теннис. И мне кажется, что в жизни я достаточно добрый. Хотя, может быть, не все так считают.

Мои друзья это знают, и ситуация на Украине это не изменила.

То же самое с украинцами – есть много хороших украинцев, но есть и некоторые плохие. Много хороших русских, но есть и некоторые плохие.

И я понял, как важно оценивать каждого человека индивидуально. Не знаю, как это лучше объяснить».

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