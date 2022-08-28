Медведев о легализации коучинга: «Может быть, по ходу одного матча из 10-20 тренер мне что-то предложит. Но в основном нам это не нужно»

Первая ракетка мира прокомментировал легализацию тренерских подсказок в туре.

«Иногда с правилами вопрос сложный. Я не против того, что подсказки разрешены. У меня были претензии, когда раньше ты оказывался на стороне корта, где сидит тренер соперника, и вместо разрешенных подбадриваний слышал подсказки – типа «бей по линии». И вот это меня напрягало.

Так-то я никогда не был против коучинга. Мы с моим тренером это особо использовать не будем, потому что мы работаем по-другому. Может быть, по ходу одного матча из 10-20 он мне что-то предложит. Но в основном нам это не нужно.

И я совершенно не против. Если разрешено, то разрешено, можно попробовать».

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