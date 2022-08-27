Даниил Медведев: «Я каждый день нахожу какие-то испытания. Иногда просто встать с утра бывает непросто»

ответил, что было для него самым сложным за последние 12 месяцев и с какими испытаниями он столкнулся в статусе чемпиона «Большого шлема» и первой ракетки мира.

«Что касается испытаний, то у всех в жизни бывают сложности. Я каждый день нахожу какие-то испытания. Иногда просто встать с утра бывает непросто, если у тебя ранняя тренировка.

Если говорить о самом важном, то, конечно, сложный . Я про финал. Во-первых, это тяжелое поражение. Я очень хотел победить. Рафа играл просто потрясающе, особенно в последних трех сетах.

Была непростая ситуация со зрителями. Я тоже был причиной произошедшего. Мне было нелегко успокоиться и подумать, что я сделал не так, что должен изменить в своем восприятии. Много подобных мыслей.

Я бы сказал, что для меня главное испытание всегда теннис. Я говорю так потому, что хочется выигрывать каждый турнир. В этом году мне удалось взять только один, но сыграл я, наверное, 12-13. Я хочу выиграть каждый. Это постоянный вызов.

Мы с командой хорошо работаем. Я уверен в себе. Для меня это самое важное – когда завершится карьера или просто 2022-й, оглянуться и спросить себя: я сделал все, что мог? Если да, что можно улучшить? Давайте скорректируем перед следующим сезоном.

Вот мое испытание, и оно мне нравится».

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