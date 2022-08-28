Максим Кресси: «Хочу войти в топ-10. Это было моей целью с начала сезона»

34-я ракетка мира американец Максим Кресси рассказал о своих целях.
«Я хочу войти в топ-10. Это было моей целью с начала сезона.
Сейчас я почти в топ-30. И я такой игрок, который всегда сосредоточен на своих целях. 90% времени я включен, но на 10% времени выключаюсь – например, после больших побед. Но в целом я очень сосредоточен».
Также Кресси рассказал о своих увлечениях.
«Я люблю шахматы, математику, теоремы, раньше занимался программированием. Йога, здоровье – это тоже мои увлечения».
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