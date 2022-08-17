Алькарас о целях в Цинциннати: «Хочу расти под давлением и наслаждаться классным теннисом»

Четвертая ракетка мира прокомментировал победу над – 6:3, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

«Я очень доволен своим выступлением. Одна из целей на этот турнир – расти под давлением и получать удовольствие от игры, как это было в начале сезона и в прошлом сезоне. Наслаждаться классным теннисом, играть спокойно. В этом раунде у меня получилось, и я очень доволен.

В Цинциннати быстрый корт, мяч проскальзывает, так что играть трудно. Я старался сосредотачиваться на его ударах, действовать агрессивно. Вот и все».

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