Алькарас стал единоличным лидером сезона по выигранным матчам

Теги Рафаэль Надаль ATP Western & Southern Open Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.

19-летний испанец провел 51-й матч в этом сезоне и одержал 43-ю победу. По этому показателю он стал единоличным лидером сезона, но сегодня его может догнать Стефанос Циципас, который еще не стартовал в Цинциннати.

Кроме того, в этом году Алькарас лидирует по победам над топ-10 (восемь), финалам (шесть) и титулам (четыре, делит первое место с Рафаэлем Надалем).

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