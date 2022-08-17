Алькарас стал единоличным лидером сезона по выигранным матчам

Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.
19-летний испанец провел 51-й матч в этом сезоне и одержал 43-ю победу. По этому показателю он стал единоличным лидером сезона, но сегодня его может догнать Стефанос Циципас, который еще не стартовал в Цинциннати.
Кроме того, в этом году Алькарас лидирует по победам над топ-10 (восемь), финалам (шесть) и титулам (четыре, делит первое место с Рафаэлем Надалем).
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