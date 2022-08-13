Оже-Альяссим о разгроме от Рууда: «Не могу выделить причину, почему мой уровень так просел по сравнению с предыдущим матчем»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от Каспера Рууда в 1/4 финала в Монреале. Канадец уступил 2:6, 1:6 и потерпел самое разгромное поражение на уровне ATP.

«После матча я думал, что случилось. Мне кажется, я понял. Может быть, мои вчерашние ожидания были немного завышены и я пытался сыграть по тому же сценарию вместо того, чтобы бороться с тем, что есть, и бороться в первую очередь с соперником.

Но опять же, у меня была отличная подготовка. Начало просто не могло сложиться лучше – я взял четыре очка подряд на приеме, для меня это редкость. Но потом все быстро изменилось.

Я набирал очки в тех двух геймах, которые проиграл на своей подаче в первом сете, но потом в некоторых моментах сыграл неудачно. Если бы не эти два брейка, все могло бы сложиться иначе. Конечно, это сыграло свою роль.

Он хорошо играл. Но я не могу выделить причину, почему мой уровень так просел по сравнению с предыдущим матчем».

Также он ответил, были ли у него какие-то физические проблемы, которые могли повлиять на игру.

«Нет, все в порядке. Поначалу было что-то не то с ракеткой, но ничего особенного. Дело не в этом.

Я пытался форсировать удары. Я провел очень хороший первый гейм, но потом стало гораздо тяжелее. Я бы хотел знать, почему. У меня есть мысли на этот счет, но это точно не связано со здоровьем.

Во втором сете я, конечно, тоже был не на пике формы, но ничего сверхъестественного».

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