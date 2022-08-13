Рууд о разгроме Оже-Альяссима: «Все складывалось в мою пользу. И, конечно, Феликс может играть лучше, чем сегодня»

Каспер Рууд прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала в Монреале. Норвежец победил 6:1, 6:2 и нанес ему самое разгромное поражение на уровне ATP.

«Все было не так комфортно, как многие думают. Как я уже говорил на корте, все складывалось в мою пользу: попадания в линию, длинные розыгрыши. Такие вещи очень помогают в матчах с таким отличным соперником, как Феликс. Это было важно.

Я знал, что должен показать свою лучшую игру, если хочу иметь шансы на победу. Я показал хорошую игру и кое-что еще. Для меня это был идеальный день на корте.

Начало было неудачным, Феликс играл лучше, но потом, к счастью, я переломил ход встречи. Думаю, мы все можем согласиться, что Феликс может играть лучше, чем сегодня. Он много ошибался.

В то же время я заставлял его играть много лишних мячей. Я хорошо цеплялся и отвечал достаточно глубоко. Думаю, ему было довольно сложно делать виннеры и брать легкие очки. Это было своего рода целью на сегодняшний матч. И план сработал.

Когда мне предоставлялся малейший шанс, я старался атаковать с форхенда и пробивать навылет. Подача сегодня тоже работала очень хорошо.

Я много раз тренировался с Феликсом. Конечно, я видел, что он может играть лучше. Просто сегодня я очень хорошо выполнил план на игру. Думаю, мы с командой проделали хорошую работу в этом направлении».

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