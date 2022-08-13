Кириос о 9-матчевой серии побед: «Я уже три месяца не видел маму и папу, которые сейчас болеют. Победные серии меня не особо волнуют»

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Ник Кириос прокомментировал то, что Хуберт Хуркач в Монреале прервал его девятиматчевую серию побед. Поляк победил 7:6, 6:7, 6:1 и вышел во второй полуфинал «Мастерса» в сезоне.

«Честно, мне все равно. Я показывал хороший теннис. Но я уже три месяца не видел маму и папу, которые сейчас болеют. Победные серии меня не особо волнуют.

Пока я вне дома, мне хочется показывать хорошие выступления, чтобы оно того стоило. Я просто хочу получить от поездок максимум удовольствия.

Мне осталось сыграть еще на двух турнирах, прежде чем я поеду домой».

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