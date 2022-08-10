Андрееску о том, что сбила Касаткину медперерывом: «Грустно, что люди на самом деле в это верят»

Теги WTA National Bank Open Дарья Касаткина Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску прокомментировала обвинения, что она сбивала Дарью Касаткину медперерывами. В первом круге в Торонто канадка победила 7:6, 6:4.

«Мне на самом деле было нехорошо. Я точно не хотела навредить или отвлечь, или что там еще говорят.

Мне грустно, что люди на самом деле в это верят. Спортсмены переживают травмы, болезни и так далее, и мне точно не хочется создавать больше этой энергии. Особенно если это симуляция».

Андрееску о матче с Касаткиной: «Прошу прощения за то, как я себя вела. Чувствовала себя очень плохо»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные