Андрееску о том, что сбила Касаткину медперерывом: «Грустно, что люди на самом деле в это верят»

прокомментировала обвинения, что она сбивала Дарью Касаткину медперерывами. В первом круге в Торонто канадка победила 7:6, 6:4.

«Мне на самом деле было нехорошо. Я точно не хотела навредить или отвлечь, или что там еще говорят.

Мне грустно, что люди на самом деле в это верят. Спортсмены переживают травмы, болезни и так далее, и мне точно не хочется создавать больше этой энергии. Особенно если это симуляция».

Андрееску о матче с Касаткиной: «Прошу прощения за то, как я себя вела. Чувствовала себя очень плохо»

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